Le Parisien разобрал пропущенный гол Сафонова с «Сент-Этьеном» и поставил оценку вратарю

«ПСЖ» разгромно победил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура французской Лиги 1. Игра завершилась со счётом 6:1. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил уже на девятой минуте после удара нападающего Лукаса Стассина. Французское издание Le Parisien разобрало гол и поставило голкиперу оценку за матч — 6,0.

«Российскому голкиперу, которого Луис Энрике предпочел Доннарумме, не хватило мощи прыжка, чтобы отразить мяч в эпизоде с первым пропущенным голом. В концовке первого тайма он совершил классный сейв, а после перерыва практически не имел работы», — говорится в материале Le Parisien.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком. Отрыв действующих чемпионов от занимающего второе место «Монако» за семь туров до конца чемпионата составляет 21 очко.