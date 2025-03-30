Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка рассказал о состоянии травмированного Тюкавина

Личка рассказал о состоянии травмированного Тюкавина
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии травмированного нападающего Константина Тюкавина.

«Ни в коем случае Костя не теряет мотивацию. Он уже ходит без костылей, старается, каждый день работает с физиотерапевтом. Он здоровый парень, у него сильные ноги. Уверен, что он сможет быстро вернуться», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). 3 марта пресс-служба бело-голубых сообщила, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода. В начале нынешнего месяца 22-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Кутицкий объяснил, почему считает Тюкавина сильнее Смолова и Кокорина

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android