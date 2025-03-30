Личка рассказал о состоянии травмированного Тюкавина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии травмированного нападающего Константина Тюкавина.

«Ни в коем случае Костя не теряет мотивацию. Он уже ходит без костылей, старается, каждый день работает с физиотерапевтом. Он здоровый парень, у него сильные ноги. Уверен, что он сможет быстро вернуться», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). 3 марта пресс-служба бело-голубых сообщила, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода. В начале нынешнего месяца 22-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена.

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