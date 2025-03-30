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Сперцян — в заявке «Краснодара» на матч с «Факелом», игрок пропустил два тура из-за травмы

Сперцян — в заявке «Краснодара» на матч с «Факелом», игрок пропустил два тура из-за травмы
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян включён в заявку команды на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Игра пройдёт сегодня, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

Армянский футболист получил повреждение во время игры 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1), где он был заменён на 71-й минуте. Сперцян пропустил матчи 20-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:3) и 21-го тура с «Ростовом» (0:1).

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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