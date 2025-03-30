Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: после ошибки Волка играю я, но Давид не загоняется

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов рассказал, благодаря чему выиграл конкуренцию за место в воротах бело-голубых у одноклубника Давида Волка.

«Никогда не задумывался, почему в последних матчах играю я, а не Волк. Каждый день я работаю на максимум. Уверен, что Давид тоже, но тренер решил, что на данный момент играю я.

Это началось после 0:4 от «Динамо» и поражения от «Локомотива» в Кубке. Была и ошибка Давида. После этого главный тренер принял такое решение, что буду играть я. Проблем с психологией у Давида точно нет, всё хорошо. Он не загоняется», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.