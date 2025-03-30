«Просыпаюсь — их нет». Игрок ЦСКА Абдулкадыров рассказал о краже кроссовок в самолёте
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Защитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился подробностями кражи кроссовок в самолёте. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что обувь футболиста похитили во время перелёта в Стамбул при возвращении с тренировочного сбора в Колумбии.
Товарищеские матчи U21 — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК
Колумбия U20
Окончен
2 : 2
Россия U21
0:1 Козлов – 18' 1:1 Баррера – 45' 2:1 Бенитес – 70' 2:2 Раков – 80'
«Уснул в самолёте, просыпаюсь — кроссовок нет. Они были недорогие, обычные Jordan. Не какие-нибудь дорогие коллаборации, как с Трэвисом Скоттом, например. 10-15 тысяч рублей стоили. К счастью, ЦСКА подарил новые кроссовки. Я доволен (улыбается)», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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