«Просыпаюсь — их нет». Игрок ЦСКА Абдулкадыров рассказал о краже кроссовок в самолёте

Защитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился подробностями кражи кроссовок в самолёте. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что обувь футболиста похитили во время перелёта в Стамбул при возвращении с тренировочного сбора в Колумбии.

«Уснул в самолёте, просыпаюсь — кроссовок нет. Они были недорогие, обычные Jordan. Не какие-нибудь дорогие коллаборации, как с Трэвисом Скоттом, например. 10-15 тысяч рублей стоили. К счастью, ЦСКА подарил новые кроссовки. Я доволен (улыбается)», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.