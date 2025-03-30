Головин поделился эмоциями после первого матча за «Монако» с февраля

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что испытал положительные эмоции после победы команды в матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (2:1). 28-летний футболист вышел на замену на 84-й минуте. Эта встреча стала первой для Головина с февраля.

«Хорошие эмоции после победы в дерби и первого выхода на поле после долгого перерыва. Чувствую себя отлично, со здоровьем никаких проблем нет. Сейчас нам предстоят важные матчи, нужно помогать команде в борьбе за высокие места. Здорово, что мы вышли на чистое второе место. Конечно, постараемся закрепиться на этой позиции, но главные игры впереди», — приводит слова Головина ТАСС.

Российский футболист получил повреждение в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.