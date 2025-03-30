Marca: Перес заплатил € 900 тыс. каждому футболисту «Реала» за победу в ЛЧ прошлого сезона

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заплатил € 40 млн футболистам в минувшем сезоне в качестве премиальных за достижение успехов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в частности, игроки «Королевского клуба» получили по € 900 тыс. за победу в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той игре «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Руководство «Реала» планирует выплатить солидные премиальные футболистам в случае, если они добьются успеха в соревнованиях нынешнего сезона. Игроки «сливочных» могут получить по € 650 тыс. за победу на клубном чемпионате мира, который пройдёт летом.