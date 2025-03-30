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Marca: Перес заплатил € 900 тыс. каждому футболисту «Реала» за победу в ЛЧ прошлого сезона

Marca: Перес заплатил € 900 тыс. каждому футболисту «Реала» за победу в ЛЧ прошлого сезона
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заплатил € 40 млн футболистам в минувшем сезоне в качестве премиальных за достижение успехов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в частности, игроки «Королевского клуба» получили по € 900 тыс. за победу в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той игре «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Руководство «Реала» планирует выплатить солидные премиальные футболистам в случае, если они добьются успеха в соревнованиях нынешнего сезона. Игроки «сливочных» могут получить по € 650 тыс. за победу на клубном чемпионате мира, который пройдёт летом.

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