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«Мы должны побеждать без посторонней помощи». Лунин — о судействе матча «Реал» — «Леганес»

«Мы должны побеждать без посторонней помощи». Лунин — о судействе матча «Реал» — «Леганес»
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о работе Пабло Гонсалеса Фуэртеса, главного арбитра встречи 29-го тура Ла Лиги с «Леганесом». Столичный клуб одержал волевую победу со счётом 3:2, французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил два гола — с пенальти и со штрафного.

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Леганес
Леганес
1:0 Мбаппе – 32'     1:1 Гарсия – 33'     1:2 Раба – 41'     2:2 Беллингем – 47'     3:2 Мбаппе – 76'    

«Я не хочу говорить о решениях рефери, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, мы должны решать эти матчи, играя хорошо, организованно, стараясь не пропускать голы. Будь проще, побеждай так, чтобы не вмешиваться в судейские дела.

Было важно победить, потому что мы должны продолжать набирать по три очка в каждой игре. Но после международного перерыва у нас были небольшие проблемы. Нам нужно быть более бдительными и организованными в обороне», — приводит слова Лунина Mundo Deportivo.

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