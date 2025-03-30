«Мы должны побеждать без посторонней помощи». Лунин — о судействе матча «Реал» — «Леганес»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о работе Пабло Гонсалеса Фуэртеса, главного арбитра встречи 29-го тура Ла Лиги с «Леганесом». Столичный клуб одержал волевую победу со счётом 3:2, французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил два гола — с пенальти и со штрафного.

«Я не хочу говорить о решениях рефери, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, мы должны решать эти матчи, играя хорошо, организованно, стараясь не пропускать голы. Будь проще, побеждай так, чтобы не вмешиваться в судейские дела.

Было важно победить, потому что мы должны продолжать набирать по три очка в каждой игре. Но после международного перерыва у нас были небольшие проблемы. Нам нужно быть более бдительными и организованными в обороне», — приводит слова Лунина Mundo Deportivo.