Мусаев высказался о возможном появлении Сперцяна на поле в матче с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возвращении в заявку атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна, пропустившего два последних тура РПЛ из-за повреждения. Сегодня, 30 марта, «быки» встретятся с «Факелом» в игре 22-го тура чемпионата России.

«Он готов играть. Он уже неделю тренируется в общей группе. Есть большая вероятность увидеть его на поле во втором тайме», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Армянский футболист получил повреждение во время игры 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1), где он был заменён на 71-й минуте. Сперцян пропустил матчи 20-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:3) и 21-го тура с «Ростовом» (0:1).

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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