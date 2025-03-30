Экс-игрок «Локо» Денисов — о матче с «Крыльями»: вместе вляпались — вместе и выбираться

Бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов высказался о крупном поражении железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра завершилась победой самарцев со счётом 5:1.

«Даже не могу подобрать слов, чтобы прокомментировать поражение «Локомотива» от «Крыльев». Позором бы не назвал. Команда проиграла с крупным счётом один матч. Если это закономерность — тогда да. Наверное, пауза сыграла против «Локомотива» и за «Крылья». Надо будет делать хорошую работу над ошибками. Получить пять! А «Крылья» просто забили сами себе. Сесть, поговорить, что не так. Хорошая пощёчина получилась. Может, и хорошо с какой-то стороны — не даст расслабиться.

После таких поражений есть только один выход. Вместе в это вляпались — вместе и выбираться. «Моя хата с краю» здесь уже не пройдёт. Всем собраться и выбираться из этого», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.