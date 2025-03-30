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Экс-игрок «Локо» Денисов — о матче с «Крыльями»: вместе вляпались — вместе и выбираться

Экс-игрок «Локо» Денисов — о матче с «Крыльями»: вместе вляпались — вместе и выбираться
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Бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов высказался о крупном поражении железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра завершилась победой самарцев со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Даже не могу подобрать слов, чтобы прокомментировать поражение «Локомотива» от «Крыльев». Позором бы не назвал. Команда проиграла с крупным счётом один матч. Если это закономерность — тогда да. Наверное, пауза сыграла против «Локомотива» и за «Крылья». Надо будет делать хорошую работу над ошибками. Получить пять! А «Крылья» просто забили сами себе. Сесть, поговорить, что не так. Хорошая пощёчина получилась. Может, и хорошо с какой-то стороны — не даст расслабиться.

После таких поражений есть только один выход. Вместе в это вляпались — вместе и выбираться. «Моя хата с краю» здесь уже не пройдёт. Всем собраться и выбираться из этого», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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