«Краснодар» — «Факел»: Кривцов открыл счёт в матче на 53-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 53-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов.
В нынешнем сезоне команды встречались в 3-м туре чемпионата России. В том матче «Факел» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0).
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков за 21 матч. Воронежский клуб заработал 14 очков после 21 игры и располагается на 15-й строчке.
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