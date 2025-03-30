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Тренер «Торино»: рад Иличу в команде, даже если он и согласился на медосмотр в «Спартаке»

Тренер «Торино»: рад Иличу в команде, даже если он и согласился на медосмотр в «Спартаке»
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Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли заявил, что счастлив из-за наличия у него в команде полузащитника Ивана Илича, несмотря на его согласие пройти медицинский осмотр в «Спартаке» минувшей зимой.

«Теперь Илич является частью команды и хорошо тренируется. Я счастлив, потому что у меня появился ещё один важный игрок. Теперь ему предстоит важное соревнование. Я ничего не имею против него, даже если он и согласится пройти медицинское обследование в «Спартаке» в январе», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

Илич не принимал участие в матчах «Торино» с начала января. У футболиста была травма, а также болезнь.

Минувшей зимой в СМИ появлялась информация, что красно-белые предлагали итальянскому клубу € 20 млн за трансфер сербского футболиста — € 17 млн в виде фиксированной выплаты и ещё € 3 млн в виде бонусов. Подчёркивалось, что для Илича был подготовлен контракт, рассчитанный до 2029 года, с заработной платой в € 3 млн за сезон.

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