Вратарь «Химок» Кокарев рассказал о личных амбициях

Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился краткосрочными планами в профессиональной карьере.

«Мои амбиции краткосрочны — в каждой игре зарабатывать три очка. Это единственные амбиции сейчас, а об остальном пока не думаю. Что касается моих мечт, это уже другой момент, о котором я не хотел бы говорить», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 проведённых встреч «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 23 набранных очка. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре очка. В 23-м туре «Химки» сыграют в Махачкале с местным «Динамо». Встреча пройдёт в воскресенье, 6 апреля.