Вратарь «Химок» Кокарев рассказал о личных амбициях
Поделиться
Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился краткосрочными планами в профессиональной карьере.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22' 2:0 Магомедов – 86'
«Мои амбиции краткосрочны — в каждой игре зарабатывать три очка. Это единственные амбиции сейчас, а об остальном пока не думаю. Что касается моих мечт, это уже другой момент, о котором я не хотел бы говорить», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 22 проведённых встреч «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 23 набранных очка. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре очка. В 23-м туре «Химки» сыграют в Махачкале с местным «Динамо». Встреча пройдёт в воскресенье, 6 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
15:43
-
15:40
-
15:37
-
15:33
-
15:32
-
15:29
-
15:26
-
15:19
-
15:16
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:52
-
14:52
-
14:40
-
14:37
-
14:20
-
14:13
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:50
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:16
-
13:03
-
13:01
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:28
-
12:10