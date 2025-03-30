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Вратарь «Химок» Кокарев рассказал о личных амбициях

Вратарь «Химок» Кокарев рассказал о личных амбициях
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Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился краткосрочными планами в профессиональной карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

«Мои амбиции краткосрочны — в каждой игре зарабатывать три очка. Это единственные амбиции сейчас, а об остальном пока не думаю. Что касается моих мечт, это уже другой момент, о котором я не хотел бы говорить», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 проведённых встреч «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 23 набранных очка. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре очка. В 23-м туре «Химки» сыграют в Махачкале с местным «Динамо». Встреча пройдёт в воскресенье, 6 апреля.

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