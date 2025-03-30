Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Спартака» Амарал может занять аналогичный пост в «Динамо» Загреб

Экс-спортдиректор «Спартака» Амарал может занять аналогичный пост в «Динамо» Загреб
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал близок к назначению на аналогичную должность в загребском «Динамо». Как сообщает хорватское издание Germanijak, назначение португальского специалиста ожидается в течение ближайших 10 дней.

После 26 туров загребское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Хорватии с 45 очками. Напомним, с декабря прошлого года главным тренером команды является чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

Томаш Амарал работал в московском «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года. До переезда в Москву он занимал должность главного скаута «Бенфики».

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android