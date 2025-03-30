Экс-спортдиректор «Спартака» Амарал может занять аналогичный пост в «Динамо» Загреб

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал близок к назначению на аналогичную должность в загребском «Динамо». Как сообщает хорватское издание Germanijak, назначение португальского специалиста ожидается в течение ближайших 10 дней.

После 26 туров загребское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Хорватии с 45 очками. Напомним, с декабря прошлого года главным тренером команды является чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

Томаш Амарал работал в московском «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года. До переезда в Москву он занимал должность главного скаута «Бенфики».