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Экс-игрок сборной Узбекистана Денисов: выход на чемпионат мира — заветная мечта

Экс-игрок сборной Узбекистана Денисов: выход на чемпионат мира — заветная мечта
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Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной Узбекистана Виталий Денисов высказался о возможной квалификации национальной команды в финальную часть чемпионата мира — 2026.

«Пока никак не надо реагировать на результаты Узбекистана. Работа выполнена? Нет. В очном противостоянии против ОАЭ есть отличный шанс показать всем, что появилась хорошая команда и отличное поколение. Нужно заявить о себе, показать хорошую игру на выезде. И ни в коем случае не играть на ничью — только на победу. Надо добывать победу, доводить дело до конца, наконец выходить на чемпионат мира и спокойно праздновать.

Выйти на чемпионат мира — заветная мечта. Уже сколько лет мы бьёмся за эту путёвку, а сейчас есть очень хороший шанс», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Узбекистана занимает второе место в турнирной таблице группы 1 азиатского отборочного турнира ЧМ-2026 с 17 очками, опережая сборную ОАЭ на четыре очка. Для гарантированного попадания на чемпионат мира — 2026 сборной Узбекистана нужно одержать одну победу в двух финальных матчах отбора с ОАЭ и Катаром. Игры пройдут 5 и 10 июня.

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