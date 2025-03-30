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ЦСКА поздравил Акинфеева с 260-м «сухим» матчем в чемпионатах России

ЦСКА поздравил Акинфеева с 260-м «сухим» матчем в чемпионатах России
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ЦСКА в своём телеграм-канале поздравил 38-летнего вратаря и капитана Игоря Акинфеева с 260-м матчем в чемпионатах России, в котором он оставил свои ворота в неприкосновенности.

«260 «сухих» игр! Игра с махачкалинским «Динамо» стала для Игоря Акинфеева 260-й в Чемпионатах России, сыгранной «на ноль». Браво, кэп!» — написано в телеграм-канале красно-синих.

ЦСКА встретился с махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. В этой игре красно-синие одержали победу со счётом 2:0. Акинфеев провёл на поле всё время матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

Всего в нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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