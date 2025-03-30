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Сокол — Урал, результат матча 30 марта 2025, счет 0:0, Первая лига 2024-2025

«Урал» сыграл вничью с «Соколом» в матче 26-го тура Первой лиги
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Завершился матч 26-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Уралом». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Богданом Головко из Волгограда. Команды не смогли выявить победителя. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

После 26 проведённых матчей «Урал» занимает в турнирной таблице Первой лиги пятое место. В активе команды 43 очка. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко, а от второй строчки, которая гарантировала бы прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, — пять очков. «Сокол», в свою очередь, набрал 22-е очко. Команда располагается на 17-м месте в зоне вылета.

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