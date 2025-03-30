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Игрок молодёжной сборной России Абдулкадыров рассказал о проблемах с вылетом из Колумбии

Игрок молодёжной сборной России Абдулкадыров рассказал о проблемах с вылетом из Колумбии
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Защитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о проблемах с вылетом из Колумбии.

«Всё должно было идти по плану, но самолёт из Колумбии сломался. Поэтому чуть сдвинули рейс. Устал немножко сильнее, чем мог. Но в целом это нормальная история. РФС помогал с билетами, сам я их не покупал. Летели с представителями сборной», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, молодёжная сборная России провела два товарищеских матча со сверстниками из Колумбии. Эти игры состоялись 22 и 23 марта. Первый матч прошёл в городе Юмбо, второй — в Кали.

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