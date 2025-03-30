Левандовски и Щенсны могут завершить карьеру в «Барселоне» после сезона-2025/2026

«Барселона» уже подготовила новое трудовое соглашение для 34-летнего вратаря Войцеха Щенсного, которое будет рассчитано на год. Об этом сообщает Sport.es. Действующий контракт игрока истекает грядущим летом.

По информации источника, польский футболист готов выполнять роль запасного голкипера в каталонском клубе. При этом одной из причин, почему Щенсны согласился подписать контракт с «Барселоной» минувшей осенью, является наличие в команде соотечественника Роберта Левандовского, с которыми они хорошие друзья.

Подчёркивается, что Щенсны и 36-летний Левандовски могут завершить карьеру в стане сине-гранатовых по окончании сезона-2025/2026 и принять новые вызовы.

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