Виктор Александров: рекорд Дзюбы не вызвал особых чувств, но это значимое достижение

Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборной России. Напомним, форвард отличился в товарищеском матче с Гренадой, записав на свой счёт рекордный 31-й гол в составе национальной команды.

«Чуть получалось посмотреть игры сборной России в паузу. Молодцы, что выиграли. Рекорд Дзюбы не вызвал особых чувств, но он молодец. У нас не так много забивают, поэтому это значимое достижение», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Во время мартовского тренировочного сбора национальная команда России провела два товарищеских матча со сборными Гренады и Замбии. Обе игры завершились победами с одинаковым счётом 5:0.