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Виктор Александров: рекорд Дзюбы не вызвал особых чувств, но это значимое достижение

Виктор Александров: рекорд Дзюбы не вызвал особых чувств, но это значимое достижение
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборной России. Напомним, форвард отличился в товарищеском матче с Гренадой, записав на свой счёт рекордный 31-й гол в составе национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Чуть получалось посмотреть игры сборной России в паузу. Молодцы, что выиграли. Рекорд Дзюбы не вызвал особых чувств, но он молодец. У нас не так много забивают, поэтому это значимое достижение», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Во время мартовского тренировочного сбора национальная команда России провела два товарищеских матча со сборными Гренады и Замбии. Обе игры завершились победами с одинаковым счётом 5:0.

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