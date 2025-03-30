Лунин объяснил свои слова о необходимости для «Реала» побеждать без посторонней помощи

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин объяснил свои слова о необходимости «сливочных» побеждать без посторонней помощи, сказанные им после матча 29-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:2).

«Мне кажется неправильным пытаться воспользоваться тем, что я плохо владею испанским языком. Однако я постараюсь улучшить его. Вчерашний триумф был заслужен», — написал Лунин в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, украинский футболист заявил: «Я не хочу говорить о решениях рефери, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, мы должны решать эти матчи, играя хорошо, организованно, стараясь не пропускать голы. Будь проще, побеждай так, чтобы не вмешиваться в судейские дела».