Лунин объяснил свои слова о необходимости для «Реала» побеждать без посторонней помощи
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин объяснил свои слова о необходимости «сливочных» побеждать без посторонней помощи, сказанные им после матча 29-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:2).
Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Леганес
Леганес
1:0 Мбаппе – 32' 1:1 Гарсия – 33' 1:2 Раба – 41' 2:2 Беллингем – 47' 3:2 Мбаппе – 76'
«Мне кажется неправильным пытаться воспользоваться тем, что я плохо владею испанским языком. Однако я постараюсь улучшить его. Вчерашний триумф был заслужен», — написал Лунин в своём аккаунте в социальной сети.
Напомним, украинский футболист заявил: «Я не хочу говорить о решениях рефери, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, мы должны решать эти матчи, играя хорошо, организованно, стараясь не пропускать голы. Будь проще, побеждай так, чтобы не вмешиваться в судейские дела».
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