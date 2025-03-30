«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

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Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Гарсия, Угальде.

В нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В той игре «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0).

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за 21 матч. Московский клуб заработал 43 очка после 21 игры и располагается на второй строчке. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».