В «Спартаке» высказались об отсутствии Бонгонда, Медины и Зобнина в заявке с «Ахматом»

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал причины отсутствия полузащитников Тео Бонгонда, Хесуса Медины и Романа Зобнина в заявке красно-белых на игру 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Тео Бонгонда восстанавливается после повреждения, полученного в сборной. У Медины и Зобнина небольшие повреждения. Тренерский штаб их решил поберечь», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.