В «Спартаке» высказались об отсутствии Бонгонда, Медины и Зобнина в заявке с «Ахматом»
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Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал причины отсутствия полузащитников Тео Бонгонда, Хесуса Медины и Романа Зобнина в заявке красно-белых на игру 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Тео Бонгонда восстанавливается после повреждения, полученного в сборной. У Медины и Зобнина небольшие повреждения. Тренерский штаб их решил поберечь», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Московский «Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.
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