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Никита Массалыга — первый футболист 2007 года рождения, попавший в заявку «Спартака»

Никита Массалыга — первый футболист 2007 года рождения, попавший в заявку «Спартака»
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Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

В заявку «Спартака» на игру был включён 17-летний вингер Никита Массалыга. Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанник красно-белых стал первым в истории футболистом 2007 года рождения, попавшим в заявку московского «Спартака» на официальный матч. В минувшем сезоне на счету Массалыги 12 голов в ЮФЛ-1.

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