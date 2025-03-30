Никита Массалыга — первый футболист 2007 года рождения, попавший в заявку «Спартака»

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В заявку «Спартака» на игру был включён 17-летний вингер Никита Массалыга. Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанник красно-белых стал первым в истории футболистом 2007 года рождения, попавшим в заявку московского «Спартака» на официальный матч. В минувшем сезоне на счету Массалыги 12 голов в ЮФЛ-1.