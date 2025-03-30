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«Краснодар» — «Факел»: Олусегун оформил дубль

«Краснодар» — «Факел»: Олусегун оформил дубль
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В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв из Москвы. На момент выхода новости счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

На 74-й минуте Олусегун оформил дубль.

Ранее, на 53-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. На 63-й минуте на поле вышел полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 66-й минуте он отметился голом. На 69-й минуте нападающий Олакунле Олусегун с передачи Сперцяна довёл счёт до разгромного.

В нынешнем сезоне команды встречались в 3-м туре чемпионата России. В том матче «Факел» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков за 21 матч. Воронежский клуб заработал 14 очков после 21 игры и располагается на 15-й строчке.

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