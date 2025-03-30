«Краснодар» одержал самую крупную победу в сезоне, разгромив «Факел» со счётом 5:0

Победа в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» со счётом 5:0 стала самой крупной для «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Ранее команда Мурада Мусаева обыгрывала «Химки» и «Оренбург» со счётом 4:0.

Напомним, на 53-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. На 63-й минуте на поле вышел полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 66-й минуте он отметился голом. На 69-й минуте нападающий Олакунле Олусегун с передачи Сперцяна довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Олусегун оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник хозяев Данила Козлов забил их пятый гол в матче.

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