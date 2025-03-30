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«Краснодар» одержал самую крупную победу в сезоне, разгромив «Факел» со счётом 5:0

«Краснодар» одержал самую крупную победу в сезоне, разгромив «Факел» со счётом 5:0
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Победа в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» со счётом 5:0 стала самой крупной для «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

Ранее команда Мурада Мусаева обыгрывала «Химки» и «Оренбург» со счётом 4:0.

Напомним, на 53-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. На 63-й минуте на поле вышел полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 66-й минуте он отметился голом. На 69-й минуте нападающий Олакунле Олусегун с передачи Сперцяна довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Олусегун оформил дубль. На 80-й минуте полузащитник хозяев Данила Козлов забил их пятый гол в матче.

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