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«Красиво вернулся!» Генич — о гол+пас Сперцяна в игре с «Факелом» после травмы

«Красиво вернулся!» Генич — о гол+пас Сперцяна в игре с «Факелом» после травмы
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол и результативную передачу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, оформленные за шесть минут после его выхода на поле в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». В этой игре «быки» одержали победу со счётом 5:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Красиво вернулся! Гол+голевая! Хорош, Эдо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Футболист появился на поле на 63-й минуте встречи.

Сперцян не выступал за «Краснодар» с начала марта, когда получил повреждение во время игры 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1). 24-летний полузащитник пропустил матчи 20-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:3) и 21-го тура с «Ростовом» (0:1).

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