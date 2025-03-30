Пятибратов сообщил команде об отставке после разгрома «Факела» от «Краснодара» — источник

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сообщил команде об отставке в раздевалке после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

Подчёркивается, что заменить Пятибратова может Алексей Ребко, возглавляющий вторую команду «Факела».

Пятибратов занял должность главного тренера воронежского клуба летом 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).

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