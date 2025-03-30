Пятибратов сообщил команде об отставке после разгрома «Факела» от «Краснодара» — источник
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сообщил команде об отставке в раздевалке после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53' 2:0 Сперцян – 66' 3:0 Олусегун – 69' 4:0 Олусегун – 74' 5:0 Козлов – 80'
Подчёркивается, что заменить Пятибратова может Алексей Ребко, возглавляющий вторую команду «Факела».
Пятибратов занял должность главного тренера воронежского клуба летом 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).
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