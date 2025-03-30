Игорь Колыванов: со стороны Бальбуэны какой-то детский сад — пусть витаминчики пьёт

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал новости о том, что защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отказался от игры за бело-голубых, сославшись на травму, после чего провёл два матча в составе сборной Парагвая.

«Какой-то детский сад со стороны Бальбуэны. Человеку 33 года… Я в 57 лет выхожу и играю. Может, есть какие-то разногласия с главным тренером. Может, не столь удачно играет последний сезон. Но нужно отрабатывать контракт с «Динамо». Значит, не режимит — он же не играет каждые три дня. У «Динамо» прекрасная база — там есть всё. Пусть витаминчики тогда пьёт. До смешного доходит. На мой взгляд, в случае с Бальбуэной что-то другое.

Конечно, Пивоварову обидно. В команде на контракте футболист, который должен помогать, а он всё время жалуется на какие-то проблемы. Или проблемы искусственно создаются», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.