Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела»

«Факел» на официальном сайте объявил, что Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера воронежской команды. Подчёркивается, что 48-летний специалист объявил о своём решении сразу после игры 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:0).

«Спасибо за работу, Дмитрий Анатольевич! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении воронежского клуба.

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).