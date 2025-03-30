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Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела»

Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела»
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«Факел» на официальном сайте объявил, что Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера воронежской команды. Подчёркивается, что 48-летний специалист объявил о своём решении сразу после игры 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Спасибо за работу, Дмитрий Анатольевич! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении воронежского клуба.

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).

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