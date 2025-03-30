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Колыванов: Сперцян исполнил штрафной в стиле Роберто Баджо, это игрок высокого уровня

Колыванов: Сперцян исполнил штрафной в стиле Роберто Баджо, это игрок высокого уровня
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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал гол полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со штрафного в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Сперцян вышел буквально на полчаса. Когда пропускаешь какое-то количество времени после травмы, на 90 минут выпускать опасно — тебя просто не хватит. А первый тайм получился очень сложным для «Краснодара» — «Факел» очень внимательно играл в обороне. Видно, что воронежцы настроились и дали бой в первом тайме. Ещё и могли забить.

А Сперцян — игрок высокого уровня. Для меня совершенно не новость, что он умеет исполнять стандарты. Он вышел и достойно сыграл, у него было минимум брака. Он исполнил штрафной в стиле Роберто Баджо. Я рад его возвращению. Это ключевой игрок для «Краснодара» в середине поля. Команда набрала ход. «Краснодар» — один из первых претендентов на титул чемпиона России», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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