Колыванов: Сперцян исполнил штрафной в стиле Роберто Баджо, это игрок высокого уровня

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал гол полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со штрафного в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Сперцян вышел буквально на полчаса. Когда пропускаешь какое-то количество времени после травмы, на 90 минут выпускать опасно — тебя просто не хватит. А первый тайм получился очень сложным для «Краснодара» — «Факел» очень внимательно играл в обороне. Видно, что воронежцы настроились и дали бой в первом тайме. Ещё и могли забить.

А Сперцян — игрок высокого уровня. Для меня совершенно не новость, что он умеет исполнять стандарты. Он вышел и достойно сыграл, у него было минимум брака. Он исполнил штрафной в стиле Роберто Баджо. Я рад его возвращению. Это ключевой игрок для «Краснодара» в середине поля. Команда набрала ход. «Краснодар» — один из первых претендентов на титул чемпиона России», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.