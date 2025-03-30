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Арсенал Тула — Торпедо, результат матча 30 марта 2025, счет 0:1, Первая лига 2024-2025

«Торпедо» вырвало победу в концовке матча с тульским «Арсеналом» в 26-м туре Первой лиги
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Завершился матч 26-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и столичным «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Футболисты «Торпедо» праздновали победу с минимальным преимуществом в счёте — 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Чурич – 87'    

Единственный гол в игре на 87-й минуте забил полузащитник «Торпедо» Марио Чурич.

После 26 проведённых матчей «Торпедо» занимает в турнирной таблице Первой лиги второе место. В активе команды 51 очко. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет семь очков, а отставание от первого места — два очка. «Арсенал», в свою очередь, остался с 33 очками. Команда располагается на девятом месте.

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