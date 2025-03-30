«Торпедо» вырвало победу в концовке матча с тульским «Арсеналом» в 26-м туре Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и столичным «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Футболисты «Торпедо» праздновали победу с минимальным преимуществом в счёте — 1:0.

Единственный гол в игре на 87-й минуте забил полузащитник «Торпедо» Марио Чурич.

После 26 проведённых матчей «Торпедо» занимает в турнирной таблице Первой лиги второе место. В активе команды 51 очко. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет семь очков, а отставание от первого места — два очка. «Арсенал», в свою очередь, остался с 33 очками. Команда располагается на девятом месте.