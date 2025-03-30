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Сёмин: вернулся Сперцян — очень важная фигура, «Краснодар» двигается к вершине

Сёмин: вернулся Сперцян — очень важная фигура, «Краснодар» двигается к вершине
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями после матча 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» (5:0), а также отметил возвращение полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на поле после травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Хотелось бы поздравить «Краснодар» с большим праздником, который мы видели на стадионе. Это был настоящий футбол с заполненными трибунами и потрясающей атмосферой. Вернулся Сперцян — очень важная фигура. И вернулся с результативными действиями. Думаю, ему ещё нужно поработать, чтобы достичь своих полных кондиций. «Краснодар» двигается к вершине. Нужно отметить потрясающую поддержку зрителей, всего Краснодарского края. Было великолепное поле. Мы увидели хороший футбол и закономерную победу «Краснодара», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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