«Вильярреал» в гостях обыграл «Хетафе» в матче 29-го тура Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Колисеум» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Вильярреала» Айосе Перес. На 29-й минуте нападающий «Хетафе» Карлес Сайоль восстановил равновесие. Через четыре минуты футболист Тьерно Барри вывел гостей вперёд.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 47 очков за 28 матчей. «Хетафе» заработал 36 очков после 29 игр и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 63 очка за 28 игр.

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