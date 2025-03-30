Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» в гостях обыграл «Хетафе» в матче 29-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» в гостях обыграл «Хетафе» в матче 29-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Колисеум» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 15'     1:1 Сайоль – 29'     1:2 Барри – 33'    

На 15-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Вильярреала» Айосе Перес. На 29-й минуте нападающий «Хетафе» Карлес Сайоль восстановил равновесие. Через четыре минуты футболист Тьерно Барри вывел гостей вперёд.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 47 очков за 28 матчей. «Хетафе» заработал 36 очков после 29 игр и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 63 очка за 28 игр.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Лунин объяснил свои слова о необходимости для «Реала» побеждать без посторонней помощи

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android