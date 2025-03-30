«Родина» с минимальным счётом обыграла «Ротор» в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Родиной». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Игорем Паниным из Дмитрова. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забил нападающий «Родины» Йорди Рейна. В матче было показано пять жёлтых карточек: две хозяевам встречи и три гостям.

После 26 проведённых матчей «Ротор» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 33 очка. «Родина», в свою очередь, заработала 32 очка. Команда располагается на 10-м месте.