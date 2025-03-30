«Родина» с минимальным счётом обыграла «Ротор» в матче 26-го тура Первой лиги
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Завершился матч 26-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Родиной». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Игорем Паниным из Дмитрова. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 1
Родина
Москва
0:1 Рейна – 29'
Единственный гол на 29-й минуте забил нападающий «Родины» Йорди Рейна. В матче было показано пять жёлтых карточек: две хозяевам встречи и три гостям.
После 26 проведённых матчей «Ротор» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 33 очка. «Родина», в свою очередь, заработала 32 очка. Команда располагается на 10-м месте.
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