Дубль Рашфорда помог «Астон Вилле» разгромить «Престон» и выйти в полуфинал Кубка Англии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. Отличился нападающий «Астон Виллы» Маркус Рашфорд. Спустя пять минут Рашфорд оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. Третий мяч в ворота «Престона» забил полузащитник Джейкоб Рэмси на 71-й минуте.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.