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Дубль Рашфорда помог «Астон Вилле» разгромить «Престон» и выйти в полуфинал Кубка Англии

Дубль Рашфорда помог «Астон Вилле» разгромить «Престон» и выйти в полуфинал Кубка Англии
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Престон Норт Энд» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Дипдейл» в Престоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Рашфорд – 59'     0:2 Рашфорд – 64'     0:3 Рэмси – 71'    

Первый гол в матче был забит на 59-й минуте. Отличился нападающий «Астон Виллы» Маркус Рашфорд. Спустя пять минут Рашфорд оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. Третий мяч в ворота «Престона» забил полузащитник Джейкоб Рэмси на 71-й минуте.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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