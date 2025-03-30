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«Факел» не смог выиграть в 10-м матче подряд в РПЛ, повторив клубный антирекорд

«Факел» не смог выиграть в 10-м матче подряд в РПЛ, повторив клубный антирекорд
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«Факел» проиграл «Краснодару» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:5. Таким образом, воронежская команда не может одержать победу уже в 10-м матче подряд в чемпионате России, повторив клубный антирекорд.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

На данный момент у «Факела» на счету четыре ничьих и шесть поражений соответственно. Последний раз воронежская команда побеждала в Грозном во встрече 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Ранее «Факел» проводил 10 матчей без побед подряд в сезоне-2022/2023.

После 22 туров воронежский клуб заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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