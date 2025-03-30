«Факел» не смог выиграть в 10-м матче подряд в РПЛ, повторив клубный антирекорд
Поделиться
«Факел» проиграл «Краснодару» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:5. Таким образом, воронежская команда не может одержать победу уже в 10-м матче подряд в чемпионате России, повторив клубный антирекорд.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53' 2:0 Сперцян – 66' 3:0 Олусегун – 69' 4:0 Олусегун – 74' 5:0 Козлов – 80'
На данный момент у «Факела» на счету четыре ничьих и шесть поражений соответственно. Последний раз воронежская команда побеждала в Грозном во встрече 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Ранее «Факел» проводил 10 матчей без побед подряд в сезоне-2022/2023.
После 22 туров воронежский клуб заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:58
-
17:45
-
17:43
-
17:36
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:08
-
17:02
-
16:55
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
15:53
-
15:43
-
15:40
-
15:37
-
15:33
-
15:32
-
15:29
-
15:26
-
15:19
-
15:16