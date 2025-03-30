«Факел» не смог выиграть в 10-м матче подряд в РПЛ, повторив клубный антирекорд

«Факел» проиграл «Краснодару» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:5. Таким образом, воронежская команда не может одержать победу уже в 10-м матче подряд в чемпионате России, повторив клубный антирекорд.

На данный момент у «Факела» на счету четыре ничьих и шесть поражений соответственно. Последний раз воронежская команда побеждала в Грозном во встрече 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Ранее «Факел» проводил 10 матчей без побед подряд в сезоне-2022/2023.

После 22 туров воронежский клуб заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.