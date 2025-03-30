«Ахмат» — «Спартак»: команды ушли на перерыв при счёте 0:0

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

В нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В той игре «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0).

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за 21 матч. Московский клуб заработал 43 очка после 21 игры и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».