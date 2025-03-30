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Юран хочет возглавить «Факел», но клуб планирует утвердить тренером Ребко

Юран хочет возглавить «Факел», но клуб планирует утвердить тренером Ребко
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Воронежский «Факел» планирует назначить главным тренером Алексея Ребко до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом клуб очень хочет возглавить российский специалист Сергей Юран, но руководство не рассматривает вариант с его назначением. Ранее о возможном назначении Алексея Ребко сообщал журналист Иван Карпов.

Сегодня, 30 марта, Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела» после поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» со счётом 0:5.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков после 22 матчей.

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