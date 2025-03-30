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«Тяжёлый матч». Игрок «Краснодара» Черников — о разгромной победе над «Факелом»

«Тяжёлый матч». Игрок «Краснодара» Черников — о разгромной победе над «Факелом»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал разгромную победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». «Быки» выиграли со счётом 5:0, забив все голы во втором тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Тяжёлый матч, непривычное для нас время начала игры, жаркая погода. Рад, что победили, тяжёлые три очка, но считаю, что всё заслуженно. Первая половина встречи далась нелегко. Соперник оказывал высокое давление, играл агрессивно, создавал опасные моменты. В перерыве тренер сделал правильные корректировки, мы их использовали и забили нужные мячи», — сказал Черников в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 49 очков за 22 матча. Воронежский клуб заработал 14 очков после 22 игр и располагается на 15-й строчке.

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