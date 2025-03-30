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Фиорентина — Аталанта, результат матча 30 марта 2025, счёт 1:0, Серия А 2024-2025

«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче 30-го тура чемпионата Италии
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Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери из Рима. «Фиорентина» одержала победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Кин – 45'    

Единственный гол на 45-й минуте забил нападающий «фиалок» Мойзе Кин. Всего во встрече было показано три жёлтые карточки, все — игрокам «Аталанты».

После 30 матчей «Фиорентина» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место. Команда Джан Пьеро Гасперини заработала 58 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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