«Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче 30-го тура чемпионата Италии

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери из Рима. «Фиорентина» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил нападающий «фиалок» Мойзе Кин. Всего во встрече было показано три жёлтые карточки, все — игрокам «Аталанты».

После 30 матчей «Фиорентина» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 очко. «Аталанта» после аналогичного количества игр занимает третье место. Команда Джан Пьеро Гасперини заработала 58 очков.