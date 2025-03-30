Валерий Непомнящий высказал мнение, на что ЦСКА может претендовать в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги над махачкалинским «Динамо», а также рассказал, на что армейцы могут претендовать в нынешнем сезоне чемпионата.

«ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» уверенно и чисто на классе. Почти не подпускали к своим воротам. Пауза в чемпионате пошла армейцам на пользу, потому что команда играет во внятный и понятный футбол. ЦСКА может претендовать на вторую тройку в нынешнем сезоне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 49 очков.