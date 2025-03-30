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Валерий Непомнящий высказал мнение, на что ЦСКА может претендовать в РПЛ

Валерий Непомнящий высказал мнение, на что ЦСКА может претендовать в РПЛ
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги над махачкалинским «Динамо», а также рассказал, на что армейцы могут претендовать в нынешнем сезоне чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» уверенно и чисто на классе. Почти не подпускали к своим воротам. Пауза в чемпионате пошла армейцам на пользу, потому что команда играет во внятный и понятный футбол. ЦСКА может претендовать на вторую тройку в нынешнем сезоне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 49 очков.

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