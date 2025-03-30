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«Тоттенхэм» проявляет интерес к вингеру «Ман Сити» Грилишу — Give me Sport

«Тоттенхэм» проявляет интерес к вингеру «Ман Сити» Грилишу — Give me Sport
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«Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в английском вингере «Манчестер Сити» Джеке Грилише. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, в данный момент оценивается стоимость футболиста и его текущая роль в «Ман Сити». Клуб ожидает, что этим летом к ним обратятся потенциальные покупатели, и «Тоттенхэм» входит в число наиболее заинтересованных сторон.

Летом 2021 года Грилиш перешёл в «Ман Сити» за € 117,5 млн, что является самым дорогим трансфером в истории клуба.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

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