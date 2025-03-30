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«Зенит» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Зенит» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ
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Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Шабанхаджай, Чуни.

В минувшем туре сине-бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 1:2, а «Рубин» обыграл «Пари НН» (1:0).

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 43 очка за 21 матч. Казанский клуб заработал 32 очка после 21 игры и располагается на седьмой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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