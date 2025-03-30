Непомнящий: Сперцян вышел и всё решил с «Факелом», он важная фигура для «Краснодара»
Поделиться
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился эмоциями после матча 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» (5:0), а также отметил возвращение полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на поле после травмы.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53' 2:0 Сперцян – 66' 3:0 Олусегун – 69' 4:0 Олусегун – 74' 5:0 Козлов – 80'
«Роль личности важна для команды. «Краснодар» забил один гол «Факелу» и не знал, как действовать дальше, а вышел Сперцян и всё решил. Он важная фигура для команды. Эдуард хорошо работает в интересах команды. У «Краснодара» присутствует напряжение. Они долго не могут забить, а потом расслабляются психологически и начинают играть. То же самое было в игре с «Факелом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
18:45
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:58
-
17:45
-
17:43
-
17:36
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:08
-
17:02
-
16:55
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
15:53
-
15:43
-
15:40
-
15:37
-
15:33
-
15:32
-
15:29
-
15:26
-
15:19
-
15:16