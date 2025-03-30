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Непомнящий: Сперцян вышел и всё решил с «Факелом», он важная фигура для «Краснодара»

Непомнящий: Сперцян вышел и всё решил с «Факелом», он важная фигура для «Краснодара»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился эмоциями после матча 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» (5:0), а также отметил возвращение полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на поле после травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Роль личности важна для команды. «Краснодар» забил один гол «Факелу» и не знал, как действовать дальше, а вышел Сперцян и всё решил. Он важная фигура для команды. Эдуард хорошо работает в интересах команды. У «Краснодара» присутствует напряжение. Они долго не могут забить, а потом расслабляются психологически и начинают играть. То же самое было в игре с «Факелом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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