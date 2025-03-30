Непомнящий: Сперцян вышел и всё решил с «Факелом», он важная фигура для «Краснодара»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился эмоциями после матча 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» (5:0), а также отметил возвращение полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на поле после травмы.

«Роль личности важна для команды. «Краснодар» забил один гол «Факелу» и не знал, как действовать дальше, а вышел Сперцян и всё решил. Он важная фигура для команды. Эдуард хорошо работает в интересах команды. У «Краснодара» присутствует напряжение. Они долго не могут забить, а потом расслабляются психологически и начинают играть. То же самое было в игре с «Факелом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.