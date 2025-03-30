«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в шестом матче подряд

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в шестом матче подряд. Сегодня, 30 марта, команды сыграли вничью (0:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Последний раз красно-белые одержали победу над «Ахматом» 4 декабря 2021 года. В матче 17-го тура чемпионата москвичи победили дома со счётом 2:1. Забитыми мячами у «Спартака» отметились Виктор Мозес и Квинси Промес, а в составе грозненцев единственный гол забил Даниил Уткин.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».