Четыре из пяти последних матчей «Спартака» с «Ахматом» завершились со счётом 0:0

Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью — 0:0. Эта встреча стала четвёртой из пяти последних игр, закончившихся с таким счётом.

Первый раз команды провели матч без голов 1 апреля 2023 года. Следующая встреча в августе 2023-го также прошла без голов. 3 декабря того же года «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2. Обе встречи в рамках сезона-2024/2025 закончились со счётом 0:0.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».