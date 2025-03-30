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Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о результативном возвращении Сперцяна после травмы

Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о результативном возвращении Сперцяна после травмы
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом», а также высказался о возвращении после травмы полузащитника и капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

— Когда счёт был 0:0 — это комфортная игра для «Факела»: давление, низкий блок, очень компактный блок, который тяжело вскрывать. Когда счёт стал 1:0, они подраскрылись, и нам уже стало комфортнее, они не любят такую игру. Ребята молодцы, что не остановились, шли до конца вперёд, потому что 27 тысяч зрителей, отличная атмосфера. И это правильно — играть до конца. «Факел» — боевая команда, поэтому мы рады, что мы смогли выиграть и порадовать наших болельщиков.

— Сами чувствовали, что Сперцян выйдет и игра преобразится?
— Я не могу сказать, что Эдик один переломил игру, здесь заслуга всей команды. Но было видно, что он соскучился по футболу. Мы сделали всё правильно, что Сперцян вышел во втором тайме, он отдал голевую передачу и забил. Самое главное, что со здоровьем у него порядок, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Армянский футболист получил повреждение во время игры 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1), где он был заменён на 71-й минуте. Сперцян пропустил матчи 20-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:3) и 21-го тура с «Ростовом» (0:1).

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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