«Барселона» разгромила «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги, Левандовски оформил дубль

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:1.

На 43-й минуте защитник «Жироны» Ладислав Крейчи отправил мяч в собственные ворота. На 53-й минуте нападающий гостей Арно Данжума сравнял счёт. На 61-й минуте нападающий Роберт Левандовски вновь вывел «Барселону» вперёд, а на 77-й минуте поляк оформил дубль. Четвёртый мяч сине-гранатовых забил нападающий Ферран Торрес на 86-й минуте.

После этой победы в активе «Барселоны» стало 66 очков. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Жирона» с 34 очками находится на 13-й строчке.