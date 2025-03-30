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Барселона — Жирона, результат матча 30 марта 2025, счет 4:1, Примера 2024-2025

«Барселона» разгромила «Жирону» в матче 29-го тура Ла Лиги, Левандовски оформил дубль
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Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Крейчи – 43'     1:1 Данжума – 53'     2:1 Левандовски – 61'     3:1 Левандовски – 77'     4:1 Ф. Торрес – 86'    

На 43-й минуте защитник «Жироны» Ладислав Крейчи отправил мяч в собственные ворота. На 53-й минуте нападающий гостей Арно Данжума сравнял счёт. На 61-й минуте нападающий Роберт Левандовски вновь вывел «Барселону» вперёд, а на 77-й минуте поляк оформил дубль. Четвёртый мяч сине-гранатовых забил нападающий Ферран Торрес на 86-й минуте.

После этой победы в активе «Барселоны» стало 66 очков. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Жирона» с 34 очками находится на 13-й строчке.

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