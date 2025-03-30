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Главный тренер «Спартака» Станкович: понимали, что матч с «Ахматом» будет сложным

Главный тренер «Спартака» Станкович: понимали, что матч с «Ахматом» будет сложным
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче с «Ахматом» (0:0) в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Вы правильно заметили гибридность нашей схемы, но я не увидел проблем, связанных с этим решением. Были определённые технические вещи — это нормально. Мы понимали, что матч будет сложным. Нам нужно было много физики и отвечать на агрессию соперника.

Дуарте почувствовал проблемы с коленом, поэтому мы решили его заменить и выпустить Мангаша, чтобы пойти вперёд. Я не вижу, что решение поставить Дуарте на эту позицию вызвало какие-то проблемы», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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